البرلمان العراقي يصوّت على تعديل قانون الانتخابات

تواصل – واس:

صوّت البرلمان العراقي، فجر اليوم، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.

تعديل قانون الانتخابات

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن البرلمان صوّت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة.

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موعد إجراء الانتخابات

ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد إجراء الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.

فوضى وشجار داخل مجلس النواب العراقي

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق حالة من الفوضى، عمت مجلس النواب العراقي، حيث دارت اشتباكات بالأيدي وعراك بين النواب في أكثر من جلسة.

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استئناف التصويت

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن “المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018″، بعد تعطيل بعض النواب، حسب وسائل إعلام.

من جهته، أحال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر الخروج عن القواعد العامة في مقر البرلمان.

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مظاهرات أمام البرلمان

ومنذ يومين، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن نحو 200 متظاهر تجمّعوا أمام أسوار البرلمان العراقي قرب المنطقة الخضراء وهم يهتفون بشعارات تندد بعقد جلسة لاستكمال إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق نظام “سانت ليغو”، وهو القانون الذي ألغي بفعل الضغط الشعبي خلال “احتجاجات تشرين 2019” وعاد إلى الواجهة مجددا.

وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم وإقامة اعتصام دائم عند المنطقة الخضراء، إذا مضى البرلمان في عملية التصويت. وقد فرضت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة في محيط البرلمان.

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