الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
٠٦:٣٢:١٨ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

انخفاض الحرارة بمعظم المناطق

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب يصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة ضباب طقس المملكة

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