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تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا
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تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا

تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا

تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا
٠٥:٥٧:٣٦ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.

وأضافت أن الخطوة تهدف إلى المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية، بحسب صحيفة “عكاظ”.

حملة توعوية

يشار إلى أن هذا التطبيق بأتي عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.

وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل: إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.

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الكلمات الدلالية:
الإسعاف رصد مخالفات رصد مخالفات سيارات الإسعاف مخالفات

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