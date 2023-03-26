مصرع 23 شخصًا جراء إعصار يجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية

تواصل – واس:

لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، اليوم، مصرعهم ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأمريكي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

وتقوم فرق البحث والإنقاذ من الأجهزة المحلية وعلى مستوى الولايات بمساعدة الضحايا المتضررين من الإعصار.

فيما أبلغت بلدات ريفية منها “رولينغ فورك” و”سيلفر سيتي” عن دمار.

وقد اجتاح الإعصار الشمال الشرقي للبلاد بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم/ ساعة) دون أن يضعف متجها نحو ألاباما.

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إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا

تأثرت بلدة صغيرة جنوبي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بشدة، جراء إعصار مدمر، اجتاح المنطقة، أول أمس.

ووصلت سرعة الرياح إلى 110 أميال في الساعة (177 كم/ساعة).

10 مبانٍ تضررت

وأكدت السلطات أن الإعصار تسبب في فوضى كبيرة، وتضررت أكثر من 10 مباني.

بينما قالت كريستين ستيوارت، خبيرة الأرصاد الجوية إنهم أرسلوا فريق مسح إلى مونتيبيلو لفحص مكان الإعصار، حسب وسائل إعلام.

وتعد سرعة الرياح التي شهدتها كاليفورنيا مؤخرا، هي الأقوى في لوس أنجلوس منذ عام 1983.

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موجة من الحرائق

وخلال العام الماضي، تعرضت مقاطعة ماريبوسا في كاليفورنيا لموجة من الحرائق، التي انتشرت انتشارًا كبيراً وطالت أكثر من 4000 فدان، ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في الولاية الأمريكية حينئذ.

وبدأ حريق أشجار البلوط حوالي الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلي، حيث احترق 4350 فدانا، وتمت السيطرة على الحريق بعد الساعة 11 مساء، وفقا لإدارة الغابات والحماية في كاليفورنيا.

الحريق الهائل، امتد للمناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء الإلزامية ليلة الجمعة لعدة أميال، من جيرسيديل جنوبا إلى بوتجاك ومناطق أخرى على طول الطريق السريع 49.