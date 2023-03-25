أهم 10.. تعليق الدراسة حضورياً الأحد وموعد صرف “معاش رمضان”

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

نقلة نوعية.. “أمانة الرياض” تتوسع في مشاريع حدائق الأحياء

بتصاميم عصرية حديثة، تستمر أمانة منطقة الرياض في استراتيجيتها للتوسع في حدائق الرياض النوعية بتطويرها وأنستها وتنميتها.. المزيد هنا

التأمينات تعلن موعد صرف “معاش رمضان”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف المعاشات في شهر رمضان الكريم، وذلك ردًُا عل استفسار من أحد المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. المزيد هنا

استهداف وزير الدفاع اليمني ومسؤولين بطائرة حوثية مفخخة

أفاد مسؤول يمني أن طائرة حوثية مفخخة، استهدفت، اليوم السبت، وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، الذي كان برفقته مسؤولون آخرون.. المزيد هنا

“الحج” توجه نصائح مهمة للمعتمرين بشأن حمل النقود والأشياء الثمينة

حرصت وزارة الحج والعمرة، أن تكون كافة التكاليف سواء للحج أو العمرة، مدفوعة بالكامل قبل القدوم، وذلك للتيسير على الحجاج والمعتمرين.. المزيد هنا

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.. غدًا الأحد

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.. المزيد هنا

تهز مصر.. أنهى حياة مؤذن المسجد بعد صلاة التراويح لسبب صادم

في واقعة أثارت ضجة وصدمة كبيرة في مصر، أقدم مواطن مصري على قتل مؤذن مسجد ثاني أيام رمضان بعد الانتهاء من صلاة التراويح.. المزيد هنا

قطر الأولى خليجيًا.. تعرف على عدد ساعات الصيام في دول الخليج

تختلف ساعات الصيام من بلد إلى آخر، فهناك من يصومون ساعات أطول من غيرهم حسب الموقع الجغرافي.. المزيد هنا

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار على المنطقة الشرقية حتى هذا التوقيت

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من المنطقة الشرقية.. المزيد هنا

الداخلية تضرب من جديد.. 18 خائنًا للوطن في 7 أيام

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.. المزيد هنا

تعليق الحضور بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة .. غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الحضور غداً الأحد، بجميع مدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة، واعتماد الدراسة عن بعد بمنصة مدرستي… المزيد هنا