تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار على المنطقة الشرقية حتى هذا التوقيت

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أتربة مثارة

ونبه “الأرصاد” إلى أن الأمطار تكون مصحوبة بأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وشمل التنبيه، الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

اقرأ أيضا:

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

معدل الأمطار

وفي وقت سابق، قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار أعلى من العام الماضي خلال شهر رمضان.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأمطار المتوقعة خلال رمضان تكون – بمشيئة الله – على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة، وأشارت المديرية العامة إلى أن التحذير يكون ابتداءً من أمس الجمعة وحتى الاثنين المقبل.