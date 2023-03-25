استهداف وزير الدفاع اليمني ومسؤولين بطائرة حوثية مفخخة

تواصل – فريق التحرير:

أفاد مسؤول يمني أن طائرة حوثية مفخخة، استهدفت، اليوم السبت، وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، الذي كان برفقته مسؤولون آخرون.

نجاة المسؤولين

ونجا مع وزير الدفاع، من الهجوم الذي كان استهدفه، حيث كان برفقته محافظ تعز، نبيل شمسان، ووقع الهجوم غربي محافظة تعز.

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زيارة ميدانية

وأمس الجمعة نفذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد ثقوات الدعم والإسناد للتحالف العربي اللواء الركن سلطان البقمي، زيارة ميدانية لتفقد بعض وحدات القوات المشتركة في الساحل الغربي.

‏ونقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الدكتور رشاد العليمي، وتهانيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وحيا وزير الدفاع البطولات التي تقدمها القوات المشتركة في الساحل الغربي في مواجهة مليشيات الحوثي الارهابية.

ونوه إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف جبهات القتال لمواجهة العدو المشترك للجميع وتحقيق النصر الكبير بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن.