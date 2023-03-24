توجيه عاجل.. اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء 10 دقائق

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، توجيهًا عاجلًا باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في شهر رمضان (10 دقائق) تيسيراً على المصلين.

استقبال الأموال من المصلين

كان وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، قال في تصريحات سابقة، إن استقبال الأموال من المصلين مخالفا للنظام.

وأضاف في فيديو – بحسب الإخبارية – أن هناك ضوابط ومشاريع لتفطير الصائمين ولابد من التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات.

وتابع: “هناك تعميم على منسوبي المساجد بعدم أخذ تبرعات إلا وفقا للتعليمات، ومن أخذ تبرعا اقترف مخالفة كبيرة للنظام”.

في وقت سابق، أصدر وزير الشؤون الإسلامية، تعميماً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

خطبة الجمعة بمناطق المملكة:

وتضمن التعميم بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 2/9/1444هـ، لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها وكذلك فضل نشر المصحف الشريف.

كما سيتم توضيح ما أتاحته الوزارة لمن أراد المساهمة في هذا الفضل العظيم من إمكانية المساهمة فيه عبر منصة إحسان للعمل الخيري، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فاعلي الخير بالمساهمة في المشاريع التي تخدم بيوت الله والعناية بكتابه العزيز.

تعميم من وزير الشؤون:

ونص التعميم الذي أصدره الوزير للتأكيد على أصحاب الفضيلة بأن تتضمن خطبهم على المحاور التالية:

-حث الناس على أعمال البر والخير ودعوتهم للتزود من الأعمال الصالحة.

– بيان فضل بناء المساجد وعمارتها وخدمتها.

– تعلّم القرآن الكريم وتعليمه والمساهمة في طباعته ونشره” وبيان فضل عمارة المساجد.

– تذكير الناس بفضل طباعة القرآن الكريم ونشره لما يترتب على ذلك من المشاركة في تعليمه.

– التنويه بجهود المملكة في العناية بالمساجد وعمارتها حسياً ومعنوياً وجهودها المباركة في طباعة المصحف الشريف ونشره.

يذكر أن هذا التعميم الذي أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخطباء الجوامع يأتي في إطار تفعيل دور منابر الجمعة التوعوية والدعوية.

كما يأتي تجسيداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في جميع برامجها، إلى جانب حرص الوزارة على تفعيل العمل الخيري وتنظيم مسار جمع التبرعات عبر المنصات الرسمية.

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