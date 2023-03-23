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رسالة تحذيرية من الأمن العام للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
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رسالة تحذيرية من الأمن العام للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

رسالة تحذيرية من الأمن العام للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

رسالة تحذيرية من الأمن العام للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
١١:٢٣:١٧ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الحساب الرسمي لـ”الأمن العام”رسالة تحذيرية، للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، وعدد العقوبات التي قد تطاله.

الغرامة والحبس والترحيل

وذكر “الأمن العام”، أن العقوبات تتضمن:

– غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال

– السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

– الترحيل

الإبلاغ عن المخالفين

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على الأرقام:

– 911 في مكة والرياض والمنطقة الشرقية

– 999 في بقية مناطق المملكة

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عقوبة إهانة العلم

وفي وقت سابق، كشف “الأمن العام” عبر “تويتر”، عقوبة إهانة العلم، مشيرًا إلى أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب:

– بالحبس لمدة سنة وبغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

– أو بإحدى هاتين العقوبتين

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