البرلمان البريطاني يتخذ قرارًا بشأن حظر “تيك توك”

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس العموم واللوردات البريطاني حظر تطبيق تيك توك على كل الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة البرلمانية الأوسع نطاقا.

استخدام خاص

وسيبقى بإمكان المشرعين استخدام تيك توك على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الانترنت الخاصة بالبرلمان.

ويتزامن هذا الإعلان مع مثول الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو أمام الكونغرس الأميركي للاشتباه في علاقتها بالحكومة الشيوعية في بكين.

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حظر على الأجهزة الحكومية

وكانت بريطانبا أعلنت، الأسبوع الماضي، حظرا أمنيا لتيك توك عن الأجهزة الحكومية، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال وزير أمان الطاقة والانبعاث الصفري، جرانت شابس، الذي يتابعه أكثر من 14 ألف مستخدم على تيك توك، إنه سيمتثل للحظر على هاتفه الحكومي لكنه سيستمر في استخدام التطبيق على أجهزته الخاصة.

مخاوف أمنية

وكشفت بريطانيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن عزمها حظر تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وتداول البيانات على منصة الفيديوهات الشهيرة.

ووفق “بلومبيرج”، فإن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق تيك توك، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم “بايت دانس ليمتد”.

وحظر الكونجرس الأمريكي تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظيفها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري.