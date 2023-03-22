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مدى صحة حديث “رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة”
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مدى صحة حديث “رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة”

مدى صحة حديث “رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة”

مدى صحة حديث “رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة”
١١:١٦:٢٥ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول مدى صحة حديث “شهر رمضان أوَّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخِره عتق من النار”.

إسناده فيه نظر

وقال الفوزان، في مقطع فيديو ضمن لقاء للإجابة عن الأسئلة الدينية، إن: المقولة هي أثر ورد عن النبي ﷺ، لكنه في إسناده نظر.

وعقب الفوزان قائلا: “سمعت شيخنا بن باز رحمه الله يقول إن شهر رمضان كله تجتمع فيه هذه الثلاثة، من أوله إلى آخره، ففيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

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فضائل شهر رمضان

وفي وقت سابق، قال الفوزان: “رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتفتح فيه أبواب الجنان لأصحاب الطاعات، والتائبين من الذنوب والسيئات”.

وأضاف أنه: “شهر تُصفّد فيه الشياطين، ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات، ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات، كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان”.

الكلمات الدلالية:
الشيخ صالح الفوزان حديث النبي ﷺ شهر رمضان فتاوى الفوزان فتاوى دينية

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