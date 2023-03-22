الأردن يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير

أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور عبد الكريم الخصاونة، اليوم الأربعاء، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وأن غدًا الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

15 دولة أعلنت أمس

وبهذا يبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس الجاري، في 16 دولة عربية (من 22)، بينما تستطلع 4 دول أخرى، الهلال مساء اليوم الأربعاء.

وبقيت دولتان لم تعلن موقفهما رسميًا بعد، وفق رصد لبيانات رسمية.

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15 دولة عربية تصوم رمضان الخميس

ففي المملكة، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن “الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله”، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

كما يحل رمضان الخميس في كل من قطر والإمارات، بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية.

وأعلنت الكويت والبحرين والعراق واليمن، حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر رؤية هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، والوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية.

ويحل رمضان الخميس، في مصر وفلسطين ولبنان، بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريحات متلفزة للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، وبيان للبناني، عبد اللطيف دريان.

كما أعلنت تونس والسودان وسوريا، الخميس أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريح كل من وزير الشؤون الدينية التونسية، إبراهيم الشائبي وبيانين منفصلين لمجمع الفقه الإسلامي السوداني وأوقاف النظام السوري.

وأكدت ليبيا، وجيبوتي، حلول غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق اللجنة العليا للإفتاء بهيئة الأوقاف الليبية، وتلفزيون جيبوتي الرسمي.

ومساء الثلاثاء أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شهر رمضان.

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5 دول تستطلع هلال رمضان الأربعاء

وأعلن الأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا، أن استطلاع الهلال سيكون مساء الأربعاء، وفق بيانات منفصلة سابقة وإعلام محلي.

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دولتان لم تعلن موقفهما رسميًا

ولم يصدر عن الصومال وجزر القمر إفادات رسمية بشأن موعد هلال شهر رمضان، حتى الساعة 10: 22 ت.غ.

ووفق تلك البيانات توحدت أغلب الدول العربية على بدء شهر رمضان المعظم الخميس.

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