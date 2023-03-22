شاهد.. أول صلاة تراويح لرمضان 1444 بدولة إسلامية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أدى المسلمون في إندونيسيا، مساء اليوم الأربعاء، صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وكان إندونيسيا قد أعلنت أن اليوم الأربعاء، المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

المسلمون في إندونيسيا

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يذكر أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وغالبية سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 260 مليون نسمة هم مسلمون، ودخل الإسلام في إندونيسيا عن طريق التجار المسلمين الذين اشتهروا بالأمانة والخلق الرفيع وأثروا في أهل إندونيسيا جل التأثير.

انتشار الإسلام في إندونيسيا

يذكر أن الإسلام بدأ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ينتشر بسرعة في أطراف دولة باكستان، وأخذت السلاطين والقبائل المسلمة تُقَأوِم السلطة البوذيَّة في جاوة.

وكان من أهمِّ تلك السلاطين المسلمة سلاطين آتشيهْ في أقصى الشمال من جزيرة سومطرة، وسلاطين ملقا في غربي شبه جزيرة ملايو، الذين أسَّسُوا تجارة مستقلَّة عن الدولة مع التُّجَّار المسلمين العرب والفرس والصينيين والهنود، وقد أسلم هؤلاء نتيجة احتكاكهم مع المسلمين العرب والفرس.

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