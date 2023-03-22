الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جولات رقابية بالحدود الشمالية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب
عنصرية واغتصاب.. فضائح تلاحق جهاز الشرطة البريطانية
يوميا يبحث عن صحيحي”البخاري ومسلم” ضمن مكتبته المفقودة تحت أنقاض الزلزال
5 مشاريع نوعية.. جمعية دعم الأوقاف تطلق حملتها السنوية مع بداية رمضان
طقس معتدل وأمطار.. توقعات الأرصاد خلال شهر رمضان
مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار في رمضان.. تضر بصحة المعدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. أول صلاة تراويح لرمضان 1444 بدولة إسلامية (صور)

شاهد.. أول صلاة تراويح لرمضان 1444 بدولة إسلامية (صور)

شاهد.. أول صلاة تراويح لرمضان 1444 بدولة إسلامية (صور)
٠٥:٥٠:٠٦ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أدى المسلمون في إندونيسيا، مساء اليوم الأربعاء، صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وكان إندونيسيا قد أعلنت أن اليوم الأربعاء، المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

المسلمون في إندونيسيا

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أفضل الأوقات لتناول المرضى المضاد الحيوي في رمضان

يذكر أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد السكان وغالبية سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 260 مليون نسمة هم مسلمون، ودخل الإسلام في إندونيسيا عن طريق التجار المسلمين الذين اشتهروا بالأمانة والخلق الرفيع وأثروا في أهل إندونيسيا جل التأثير.

انتشار الإسلام في إندونيسيا

يذكر أن الإسلام بدأ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ينتشر بسرعة في أطراف دولة باكستان، وأخذت السلاطين والقبائل المسلمة تُقَأوِم السلطة البوذيَّة في جاوة.

وكان من أهمِّ تلك السلاطين المسلمة سلاطين آتشيهْ في أقصى الشمال من جزيرة سومطرة، وسلاطين ملقا في غربي شبه جزيرة ملايو، الذين أسَّسُوا تجارة مستقلَّة عن الدولة مع التُّجَّار المسلمين العرب والفرس والصينيين والهنود، وقد أسلم هؤلاء نتيجة احتكاكهم مع المسلمين العرب والفرس.

اقرأ أيضا:

جاهزية تامة بالمسجد الحرام لاستقبال الملايين من ضيوف الرحمن في رمضان

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا التراويح رمضان صلاة التراويح

مواد ذات صلة

المزيد
«الضمان الصحي» يوقف 5 شركات تأمين خلال العام الجاري

«الضمان الصحي» يوقف 5 شركات تأمين خلال العام الجاري

٠٨:٠٥ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
«التركي»: تمكين المشروع الصوفي حظى بتأييد الليبراليين وكشف غطاء المندسين

«التركي»: تمكين المشروع الصوفي حظى بتأييد الليبراليين وكشف غطاء المندسين

٠٥:٠٣ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧
الإحصاء تكشف أعداد «كبار السن» الباحثين عن عمل بالمملكة

الإحصاء تكشف أعداد «كبار السن» الباحثين عن عمل بالمملكة

١٢:٢٦ م، الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧
الحِجْر.. أول موقع مدرجٍ على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة

الحِجْر.. أول موقع مدرجٍ على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة

٠٤:٣٥ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *