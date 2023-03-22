الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات
قبل رمضان.. 4 خطوات تساعدك على تجنب الاستنزاف المادي
هل يُهنِّئ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان ؟ “الخثلان” يُجيب
488 مليون ريال تبرعات “ساهم” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
خدمة اليوم.. 10 خطوات للتقديم للبرامج الإعدادية.. لحملة الشهادة الجامعية
“الحصيني” يكشف حالة الطقس بالمملكة وقت دخول شهر رمضان المبارك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات
٠٨:٥٨:٣٨ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ليلة أمس مناطق مختلفة في باكستان والجهات الحدودية منها.

وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة 44

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تأكيده وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة 44 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

الزلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر

وأوضحت السلطات أن زلزالاً ضرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان.

الزلزال وقع في جبال “هندو كوش”

وكان مركز الزلزال في جبال “هندو كوش”، وهي منطقة تقع على خط صدع جيولوجي وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.

ومن بين المناطق التي شهدت انهيارات منطقة “صوابي” و “دير الجنوبية”، كما أدت الهزة الأرضية إلى حدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان.

إلحاق أضرار بعدد من المنازل

كما أسفرت الهزة الأرضية عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

وصرح المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية بأن ما لا يقل عن 19 منزلاً من الطوب اللبن قد انهارت في مناطق نائية.

فيما شعر السكان بالزلزال في مناطق بعيدة مثل العاصمة الهندية دلهي وطشقند في اوزبكستان.

الأهالي فروا وهم يتلون آيات من القرآن

وأشار إلى أن الهزات القوية دفعت العديد من الناس إلى الفرار من منازلهم ومكاتبهم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وبعضهم يتلو آيات من القرآن الكريم.

اقرأ أيضًا:

حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان

المباني تتمايل.. فيديو يحبس الأنفاس من زلزال باكستان

الكلمات الدلالية:
الزلزال السلطات الباكستانية باكستان جبال هندو كوش ريختر ضحايا الزلزال

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: «الوزراء» يعقد جلسة استثنائية خاصة لإقرار الميزانية الخميس المقبل

مصادر: «الوزراء» يعقد جلسة استثنائية خاصة لإقرار الميزانية الخميس المقبل

٠٩:٣٣ ص، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
بالصور.. إصابة 7 من عائلة واحدة في حادث انقلاب على طريق الساحل

بالصور.. إصابة 7 من عائلة واحدة في حادث انقلاب على طريق الساحل

٠٩:٤٢ م، السبت، ٢١ مارس ٢٠١٥
مقيم يبكي فراق كفيله.. ومغردون: احتذوا به (فيديو)

مقيم يبكي فراق كفيله.. ومغردون: احتذوا به (فيديو)

٠٢:٣٤ ص، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٥
ضبط 3 أحداث أشعلوا مزارع نخيل بدومة الجندل.. والبحث جارٍ عن رابعهم

ضبط 3 أحداث أشعلوا مزارع نخيل بدومة الجندل.. والبحث جارٍ عن رابعهم

١٠:١٥ ص، الأربعاء، ١٠ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *