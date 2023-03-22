ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان إلى 9 وإصابة العشرات

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ليلة أمس مناطق مختلفة في باكستان والجهات الحدودية منها.

وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة 44

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تأكيده وفاة 9 أشخاص على الأقل وإصابة 44 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

الزلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر

وأوضحت السلطات أن زلزالاً ضرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان.

الزلزال وقع في جبال “هندو كوش”

وكان مركز الزلزال في جبال “هندو كوش”، وهي منطقة تقع على خط صدع جيولوجي وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.

ومن بين المناطق التي شهدت انهيارات منطقة “صوابي” و “دير الجنوبية”، كما أدت الهزة الأرضية إلى حدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان.

إلحاق أضرار بعدد من المنازل

كما أسفرت الهزة الأرضية عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

وصرح المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية بأن ما لا يقل عن 19 منزلاً من الطوب اللبن قد انهارت في مناطق نائية.

فيما شعر السكان بالزلزال في مناطق بعيدة مثل العاصمة الهندية دلهي وطشقند في اوزبكستان.

الأهالي فروا وهم يتلون آيات من القرآن

وأشار إلى أن الهزات القوية دفعت العديد من الناس إلى الفرار من منازلهم ومكاتبهم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وبعضهم يتلو آيات من القرآن الكريم.

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