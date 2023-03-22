الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الأمم المتحدة” تُعلّق على خطة السلام الصينية في أوكرانيا
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة
15 دولة عربية تبدأ صيام شهر رمضان الخميس و5 تستطلع هلاله الأربعاء
الأسباب والعلاج.. كيف تحمي طفلك من أضرار الجلوس طويلاً؟
قراءة القرآن في رمضان أفضل في المسجد أم البيت
“مدني المدينة” يباشر حريقاً داخل غرفة بمبنى سكني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

15 دولة عربية تبدأ صيام شهر رمضان الخميس و5 تستطلع هلاله الأربعاء

15 دولة عربية تبدأ صيام شهر رمضان الخميس و5 تستطلع هلاله الأربعاء

15 دولة عربية تبدأ صيام شهر رمضان الخميس و5 تستطلع هلاله الأربعاء
٠٤:١٢:٠٩ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير

يبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس الجاري، في 15 دولة عربية (من 22)، بينما تستطلع 5 دول أخرى، الهلال مساء الأربعاء.

وبقيت دولتان لم تعلن موقفهما رسميًا بعد، وفق رصد لبيانات رسمية.

اقرأ أيضًا:

قراءة القرآن في رمضان أفضل في المسجد أم البيت

15 دولة عربية تصوم رمضان الخميس

ففي المملكة، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن “الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله”، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

كما يحل رمضان الخميس في كل من قطر والإمارات، بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية.

وأعلنت الكويت والبحرين والعراق واليمن، حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر رؤية هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، والوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية.

ويحل رمضان الخميس، في مصر وفلسطين ولبنان، بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريحات متلفزة للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، وبيان للبناني، عبد اللطيف دريان.

كما أعلنت تونس والسودان وسوريا، الخميس أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريح كل من وزير الشؤون الدينية التونسية، إبراهيم الشائبي وبيانين منفصلين لمجمع الفقه الإسلامي السوداني وأوقاف النظام السوري.

وأكدت ليبيا، وجيبوتي، حلول غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق اللجنة العليا للإفتاء بهيئة الأوقاف الليبية، وتلفزيون جيبوتي الرسمي.

ومساء الثلاثاء أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شهر رمضان.

اقرأ أيضًا:

لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح مهمة لصيام آمن في رمضان

5 دول تستطلع هلال رمضان الأربعاء

وأعلن الأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا، أن استطلاع الهلال سيكون مساء الأربعاء، وفق بيانات منفصلة سابقة وإعلام محلي.

اقرأ أيضًا:

منها مصاحف “برايل”.. طبعات جديدة مختلفة الأحجام في الحرمين الشريفين برمضان المبارك

دولتان لم تعلن موقفهما رسميًا

ولم يصدر عن الصومال وجزر القمر إفادات رسمية بشأن موعد هلال شهر رمضان، حتى الساعة 10: 22 ت.غ.

ووفق تلك البيانات توحدت أغلب الدول العربية على بدء شهر رمضان المعظم الخميس.

اقرأ أيضًا:

نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الإمارات الخميس أول رمضان المملكة دول أعلنت صيام رمضان الخميس رمضان شهر رمضان عدد الدول التي تصوم رمضان الخميس غرة رمضان قطر ما الدول التي تصوم رمضان الخميس مصر

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة وأمريكا توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة

المملكة وأمريكا توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة

٠١:١٧ ص، السبت، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
أخصائية نفسية تكشف 6 أنواع من العلاقات السامة.. وتعلق: “تضعف المناعة”

أخصائية نفسية تكشف 6 أنواع من العلاقات السامة.. وتعلق: “تضعف المناعة”

٠١:٥٧ م، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
بالفيديو.. سيارة تصدم شخصا يعبر شارعا بالرياض

بالفيديو.. سيارة تصدم شخصا يعبر شارعا بالرياض

٠٧:٥٩ ص، الخميس، ٢٧ أبريل ٢٠١٧
الصحة: 3 إصابات بفيروس «كورونا» في دومة الجندل خلال يومين

الصحة: 3 إصابات بفيروس «كورونا» في دومة الجندل خلال يومين

٠٨:٢٧ ص، الثلاثاء، ٠٨ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *