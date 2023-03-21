البرلمان العربي: تصريحات الاحتلال العنصرية دعوة للعنف ضد الفلسطينيين

تواصل – واس:

أعرب البرلمان العربي عن رفضه الشديد لتصريحات وزير المالية في حكومة اليمين المتطرفة “سموتريتش” التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

إدانة الجرائم والانتهاكات بحق شعب فلسطين

وأكد أن هذه التصريحات العنصرية دعوة صريحة للعنف، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعب فلسطين الأعزل.

وأوضح البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، أن مثل هذه التصريحات اللامسؤولة تُقَوّض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جَدّيَة من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، لارتكابِ مزيدٍ من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية

فيما أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الصهيوني، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

مبادرة السلام العربية

كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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