“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)

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تطلق عملاق صناعة الهواتف شركة سامسونج هاتف مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة قبل نهاية شهر مارس الجاري.

7 مواصفات فريدة

والهاتف المسمى بـ Galaxy F14 سيأتي بالعديد من المميزات الفريدة بالمقارنة بسعره، بحسب “روسيا اليوم”.

1- سيكون الهاتف ذات تصميم مقاوم للماء والغبار.

2- شاشة الجهاز من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

3- يعمل الهاتف بنظام Android 13 ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2.

4- كما سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDHC.

5- بالنسبة للكاميرا، فسيأتي بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة f/1.8 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

6- دعمت سامسونج الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع.

7- كما سيمتلك الهاتف شريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

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