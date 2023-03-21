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“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)
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“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)

“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)

“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)
٠٤:٢٨:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تطلق عملاق صناعة الهواتف شركة سامسونج هاتف مزود بكاميرات ومواصفات ممتازة قبل نهاية شهر مارس الجاري.

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7 مواصفات فريدة

والهاتف المسمى بـ Galaxy F14 سيأتي بالعديد من المميزات الفريدة بالمقارنة بسعره، بحسب “روسيا اليوم”.

1- سيكون الهاتف ذات تصميم مقاوم للماء والغبار.

2- شاشة الجهاز من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

3- يعمل الهاتف بنظام Android 13 ومعالج Exynos 1330، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2.

4- كما سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDHC.

5- بالنسبة للكاميرا، فسيأتي بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة f/1.8 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

6- دعمت سامسونج الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع.

7- كما سيمتلك الهاتف شريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

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الكلمات الدلالية:
سامسونج شركة سامسونج هاتف هواتف

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