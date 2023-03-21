عاجل.. بيان مهم من الإحصاء حول دخل وإنفاق الأسرة وما يترتب على ذلك

تواصل – فريق التحرير:

قال الهيئة العامة للإحصاء إن مسح إحصاءات دخل وإنفاق الأسرة هو أحد المسوح الميدانية العينية الاسرية التي تنفذ في مجال الإحصاءات الاجتماعية وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية على الأسر.

5 أهداف

وعن أهداف هذا المسح، أوضحت الهيئة، أنه كالتالي:

1- توفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب خصائهم السكانية والسكنية.

2- حساب متوسط الدخل السنوي للاسرة والفرد وبيان علاقته بالمواطن الاقتصادية والاجتماعية.

3- بيان توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق.

4- توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي والدخل لقطاع الأسر المعيشية

5- دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر على سبيل المثالث: “المساعدات الاجتماعية، الإنماء الاجتماعي، شؤون الأسرة) وأي مشاريع ذات علاقة بالأسرة.

دخل الأسرة

في سياق آخر، قال المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف: ‘‘إن تحمُّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم‘‘.

وأوضح اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ85 ألف مواطن، ممن هم على قوائم الانتظار يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، بحسب ‘‘الجزيرة‘‘.

اقرأ أيضا:

ما العلاقة بين الإفراط في “الحلويات” والأعراض المبكرة للخرف؟

«الصندوق العقاري»: نقص الدخل وارتفاع عدد أفراد الأسرة يقابله زيادة الدعم