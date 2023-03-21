أكثر من 90 فرصة تدريبية بوزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

تعلن المديرية العامة للشؤون الصحية بصحة الحدود الشمالية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر أكثر من 90 فرصة تدريبية (للجنسين) عبر برنامج (تمهير) في عدة مدن بالمملكة (عرعر، رفحاء، طريف).

وفيما يلي التفاصيل:

الفرص التدريبية

– أخصائي مختبرات طبية.

-أخصائي تنظيم إداري.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي صيدلة.

– أخصائي حاسب.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي تغذية علاجية.

– أخصائي علاج طبيعي.

-أخصائي طب طوارئ.

– أخصائي عمليات موارد بشرية.

اقرأ أيضًا:

هيئة التخصصات الصحية تعلن عن برنامج تدريبي منته بالتوظيف

أماكن التدريب

عرعر.

رفحاء.

طريف.

اقرأ أيضًا:

لهؤلاء.. التدريب التقني بالحدود الشمالية يُعلن عن ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف

المزايا

– لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

-لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

رابط التقديم – (اضغط هنا).