الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من 90 فرصة تدريبية بوزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم
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أكثر من 90 فرصة تدريبية بوزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم

أكثر من 90 فرصة تدريبية بوزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم

أكثر من 90 فرصة تدريبية بوزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم
٠١:١٨:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن المديرية العامة للشؤون الصحية بصحة الحدود الشمالية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر أكثر من 90 فرصة تدريبية (للجنسين) عبر برنامج (تمهير) في عدة مدن بالمملكة (عرعر، رفحاء، طريف).

وفيما يلي التفاصيل:

الفرص التدريبية

– أخصائي مختبرات طبية.

-أخصائي تنظيم إداري.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي صيدلة.

– أخصائي حاسب.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي تغذية علاجية.

– أخصائي علاج طبيعي.

-أخصائي طب طوارئ.
– أخصائي عمليات موارد بشرية.

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أماكن التدريب

عرعر.

رفحاء.

طريف.

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المزايا

– لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

-لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الحدود الشمالية المديرية العامة للشؤون الصحية صندوق تنمية الموارد البشرية فرصة تدريب هدف وزارة الصحة

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