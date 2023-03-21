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يعتزم حرق المصحف في رمضان.. بريطانيا تتخذ إجراءً عاجلًا ضد متطرف دنماركي

يعتزم حرق المصحف في رمضان.. بريطانيا تتخذ إجراءً عاجلًا ضد متطرف دنماركي

يعتزم حرق المصحف في رمضان.. بريطانيا تتخذ إجراءً عاجلًا ضد متطرف دنماركي
١٢:٤٢:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية أنها قررت، اليوم الثلاثاء، منع السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان من دخول المملكة المتحدة.

سياسي دنماركي متطرف يهدد بحرق المصحف

وأوضحت أن القرار جاء بعد أن هدد السياسي الدنماركي المتطرف بحرق نسخة من القرآن في ويكفيلد أول يوم في رمضان.

وأكدت أن راسموس بالودان، مؤسس حزب سترام كورس اليميني المناهض للإسلام، تمت إضافته إلى قائمة الممنوعين من الدخول.

وكان بالودان قد أعلن أنه يعتزم حرق نسخة من القرآن في ميدان عام بمدينة ويست يوركشاير البريطانية هذا الأسبوع.

وأكد أن هذا يأتي اعتراضًا على إيقاف 4 طلاب في مدرسة ثانوية بسبب تمزيق أحدهم مصحفًا.

وحسب “روسيا اليوم”، فقد زعم أنه يعتزم حرق القرآن ليتزامن مع بداية شهر رمضان، منظمًا عدة احتجاجات سابقة، أحرق فيها نسخًا من القرآن، وأدى بعضها إلى مظاهرات مضادة عنيفة.

وفي يناير الماضي، أحرقت نسخة من القرآن خارج السفارة التركية في ستوكهولم، الأمر الذي أثار غضب أكثر من مليار مسلم على مستوى العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تعليق حضور 4 تلاميذ من مدرسة ثانوية تابعة لويكفيلد في فبراير الماضي، بعد أن قام طالب في الصف العاشر بتمزيق نسخة من القرآن.

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