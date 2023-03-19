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والبحث متواصل عن مفقود الريث.. انتشال 5 غرقى بجازان منذ بدء الأمطار

والبحث متواصل عن مفقود الريث.. انتشال 5 غرقى بجازان منذ بدء الأمطار

والبحث متواصل عن مفقود الريث.. انتشال 5 غرقى بجازان منذ بدء الأمطار
١٢:٢٢:٤٥ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني بمنطقة جازان وبمشاركة المتطوعين من انتشال خمسة غرقى جرفتهم سيول أودية محافظة صبيا ومحافظة الريث منذ بدء موسم الأمطار على المنطقة.

انتشال الأطفال:

وكان الدفاع المدني قد تمكن من انتشال ثلاثة أطفال جرفتهم السيول في محافظتي صبيا والريث.

فيما انتشل مدني صبيا شخصاً غرق في مجرى سيل بقرية الكنانية بمساندة الفرق التطوعية.

كما انتشل مدني جازان طفلة جرفها السيل في أحد أودية صبيا، وما زالت أعمال البحث والجهود متواصلة عن مفقود الريث.

الأمطار بجازان:

يذكر أن منطقة جازان قد شهدت أمطاراً غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.
بينما شهد الإثنين الماضي مطراً غزيراً وارتفع منسوب المياه بشكل كبير، ما أدى لحوادث غرق وانجراف مركبات، وإحداث أضرار في الطرقات.

وأرسل الدفاع المدني قد أرسل تحذيرات بشكل متواصل عن موجة الأمطار، مبيناً أنه يجب عدم الاقتراب من الأودية وأماكن تجمعات المياه لخطورتها.

كما بين أن منسوب المياه قد يرتفع بشكل مفاجئ أو تحدث انهيارات بالقرب من مجاري الأودية وعلى حافة الطرق يصعب معها التحكم في المركبات.

ونوه أيضا في تحذيراته أنه يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب بالقرب من تجمعات المياه، والبقاء في مكان آمن.

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الكلمات الدلالية:
الارصاد الامطار الريث انتشال 5 غرقى سيول جازان

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