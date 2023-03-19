عائشة أحمد.. “عتق رقبة أم سبعة أطفال” يتصدر تريند المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاج “عتق رقبة أم سبعة أطفال” التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث دّشن البعض حملة لجمع تبرعات وعتق رقبة مواطنة.

وحسب تغريدات المغردين فإن المواطنة تدعى “عائشة أحمد” ولديها 7 أبناء أكبرهم فتاة عمرها 17 عامًا، وتم صدور حكم شرعي بقتلها بعد تسببها في وفاة خادمة، مشيرين إلى أن أهل الضحية قبلوا دية الدم وقدرها 4 مليون و800 ألف ريال.

عمرها 38 سنة

وقال أحد المغردين :” عمرها 38 سنة أم سبعة.. هي المعيل لهم، منفصلة من زوجها، تسببت في وفاة عاملتها، أكثر من هذا الكلام ما هو مهم ، المهم إن أهل الدم تنازلوا الله يجزاهم خير”.

وتابع :” أكبر عيالها بنت 17 سنة.. تركت المدرسة لأجل تعيل إخوانها ساكنين وحدهم.. التبرع يقبل من هلله إلى كامل الديه”.

جمع 500 ألف ريال

وقال آخر :” الحمدلله نزل المبلغ ٥٠٠ ألف ريال خلال يومين تقريبا أسأل الله أن يسخر لها أهل الخير ويتم جمع كامل مبلغ الدية ويجمعها مع أطفالها السبعة قريبا.. الحساب الرسمي/إمارةالرياض”.

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