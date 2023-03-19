الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تفوقت على الرياض.. تعرف المناطق الأكثر استخداما للخدمات البنكية الإلكترونية
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تفوقت على الرياض.. تعرف المناطق الأكثر استخداما للخدمات البنكية الإلكترونية

تفوقت على الرياض.. تعرف المناطق الأكثر استخداما للخدمات البنكية الإلكترونية

تفوقت على الرياض.. تعرف المناطق الأكثر استخداما للخدمات البنكية الإلكترونية
٠٦:٤١:٣٤ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدمت منطقة حائل، وجاءت في المركز الأول، في استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، على بقية مناطق المملكة، بنسبة 80.7%.

الرياض ثالثا

وجاءت منطقة جازان ثانيا بنسبة 76.2%، تلتها الرياض بنسبة 73%، ومكة المكرمة بنسبة 72.9%، ثم الشرقية بنسبة 72.6%، وعسير بنسبة 71.1%.

وجاءت تبوك بنسبة 70.6%، ثم القصيم بنسبة 69.4%، والحدود الشمالية 69%، ثم الجوف 67.3%.

فيما حصلت المدينة المنورة على نسبة 66.1%، وأقل المناطق كانت نجران بنسبة 65.3%، والباحة بنسبة 62.1%.

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نسب الذكور والإناث

وحسب بيانات حديثة، تقاربت نسبة استخدام الذكور والإناث للخدمات البنكية الإلكترونية بالمملكة، حيث بلغت نسبة الذكور 71%، وبلغت نسبة الإناث 70.8%، حسب “الوطن”.

في حين سجل استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية، والتي بلغت نسبة استخدامها في المملكة 69.3%، تفاوتا بين الذكور والإناث حيث بلغت نسبة استخدام الذكور 98.4%، وبلغت نسبة استخدام الإناث 93.5%.

الخدمات الحكومية

من ناحية أخرى، سجلت منطقة تبوك أعلى نسبة في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية وبنسبة وصلت حتى 99.1%.

بينما تلتها الرياض بنسبة 98.7%، ثم حائل بنسبة 98.6%، وعسير بنسبة 98.2%، ثم جازان 98.1%.

وحققت القصيم 97%، والمدينة المنورة بنسبة 96.7%، ثم مكة المكرمة بنسبة 95.8%.

بينما جاءت الشرقية  بنسبة 95.2%، ونجران 94.7%، والباحة 94.4%، وأقلها الجوف بنسبة 93.7%، والحدود الشمالية 91%.

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أخبار السعودية اليوم استخدام الخدمات البنكية الخدمات الإلكترونية مكة المكرمة منطقة الرياض منطقة حائل

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