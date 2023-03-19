تفوقت على الرياض.. تعرف المناطق الأكثر استخداما للخدمات البنكية الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

تقدمت منطقة حائل، وجاءت في المركز الأول، في استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، على بقية مناطق المملكة، بنسبة 80.7%.

الرياض ثالثا

وجاءت منطقة جازان ثانيا بنسبة 76.2%، تلتها الرياض بنسبة 73%، ومكة المكرمة بنسبة 72.9%، ثم الشرقية بنسبة 72.6%، وعسير بنسبة 71.1%.

وجاءت تبوك بنسبة 70.6%، ثم القصيم بنسبة 69.4%، والحدود الشمالية 69%، ثم الجوف 67.3%.

فيما حصلت المدينة المنورة على نسبة 66.1%، وأقل المناطق كانت نجران بنسبة 65.3%، والباحة بنسبة 62.1%.

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نسب الذكور والإناث

وحسب بيانات حديثة، تقاربت نسبة استخدام الذكور والإناث للخدمات البنكية الإلكترونية بالمملكة، حيث بلغت نسبة الذكور 71%، وبلغت نسبة الإناث 70.8%، حسب “الوطن”.

في حين سجل استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية، والتي بلغت نسبة استخدامها في المملكة 69.3%، تفاوتا بين الذكور والإناث حيث بلغت نسبة استخدام الذكور 98.4%، وبلغت نسبة استخدام الإناث 93.5%.

الخدمات الحكومية

من ناحية أخرى، سجلت منطقة تبوك أعلى نسبة في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية وبنسبة وصلت حتى 99.1%.

بينما تلتها الرياض بنسبة 98.7%، ثم حائل بنسبة 98.6%، وعسير بنسبة 98.2%، ثم جازان 98.1%.

وحققت القصيم 97%، والمدينة المنورة بنسبة 96.7%، ثم مكة المكرمة بنسبة 95.8%.

بينما جاءت الشرقية بنسبة 95.2%، ونجران 94.7%، والباحة 94.4%، وأقلها الجوف بنسبة 93.7%، والحدود الشمالية 91%.