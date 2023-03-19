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عيار 21 يسجل 210 ريالات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 210 ريالات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 210 ريالات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم
٠٩:٥٦:٥٤ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة، مقارنة بأسعار أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 240.26 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 220.24 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الأحد نحو 210.24 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.20 ، وعيار 14 بـ 140.15 ، وعيار 12 سجل 120.13 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7472 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1682 ، وسعر كيلو الذهب نحو 240,264 .

أسعار الذهب أمس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 240.35 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 220.33 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره أمس السبت نحو 210.31 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.27، وعيار 14 بـ140.21، وعيار 12 سجل 120.18 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7475 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1683، وسعر كيلو الذهب نحو 240.354.

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