خدمة اليوم.. خطوتان للتوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال في العالم الرقمي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، خطوات التوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال المنتشرة في العالم الرقمي.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تقدم هذه الخدمة من خلال مبادرة العطاء الرقمي، للتوعية بالفرص والمخاطر التي قد تواجه الأطفال في العالم الرقمي وكيفية مواجهتها، وذلك باتباع الآتي:

* الخطوات

1 – اضغط على رابط الخدمة.

2 – استعرض الموضوعات المفيدة بالموقع.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 814 4444″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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