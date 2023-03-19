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خدمة اليوم.. خطوتان للتوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال في العالم الرقمي

خدمة اليوم.. خطوتان للتوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال في العالم الرقمي

خدمة اليوم.. خطوتان للتوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال في العالم الرقمي
٠٧:٢٦:٥٥ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، خطوات التوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال المنتشرة في العالم الرقمي.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تقدم هذه الخدمة من خلال مبادرة العطاء الرقمي، للتوعية بالفرص والمخاطر التي قد تواجه الأطفال في العالم الرقمي وكيفية مواجهتها، وذلك باتباع الآتي:

* الخطوات

1 – اضغط على رابط الخدمة.

2 – استعرض الموضوعات المفيدة بالموقع.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 814 4444″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال التنمر ضد الأطفال التوعية العالم الافتراضي خدمة اليوم مخاطر التنمر وزارة الاتصالات

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