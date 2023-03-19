إلغاء مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق حتى 30 مارس

تواصل – فريق التحرير:

ألغى قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، إثر توجهه أمس السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع.

إلغاء مذكرة التوقيف

وقال جوهر خان، محامي رئيس الوزراء السابق، إن “المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس”.

وذكر موقع شبكة “جيو نيوز” (مستقل) المحلي، أن القاضي ظفر إقبال ألغى أوامر القبض على رئيس حزب “باكستان تحريك إنصاف” عمران خان، في قضية “توشاخانا” (صندوق الهدايا) بعد اضطرابات أمنية استمرت ساعات أمام مجمع القضاء الفيدرالي في العاصمة إسلام أباد.

وأوضح الموقع أن القاضي “أرجأ جلسة الاستماع المقررة اليوم السبت حتى 30 مارس الجاري، وأمر خان بضمان حضوره في الموعد الجديد”.

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احتياطات أمنية

وفي إسلام باد نشرت الشرطة، السبت، نحو أربعة آلاف عنصر تحسبًا. كذلك داهمت الشرطة منزله في حي فخم بمدينة لاهور، بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة.

وانتقد خان “اعتداء” الشرطة على مقر إقامته في مدينة لاهور شمال شرقي البلاد.

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اقتحام منزل عمران خان

وقال في رسالة مصورة وهو في طريقه إلى محكمة العاصمة إسلام أباد لحضور جلسة استماع، لقد “هاجمت شرطة البنجاب منزلي الكائن في مدينة لاهور حيث كانت زوجتي بشرى بيجوم بمفردها.. تحت أي قانون يفعلون هذا؟”، حسب صحيفة “داون” المحلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخول الشرطة منزل خان بعد خلع بوابته الرئيسة بالجرافات واعتقال عدد من أنصاره.

وزعمت الشرطة أيضًا أنها تعرضت لإطلاق نار وقنابل حارقة من داخل منزل عمران خان، ردًا على عمليتها الأمنية، حسب المصدر نفسه.

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مذكرة توقيف

وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.

ويعد خان رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به بتصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب منذ 75 عامًا، ويواجه عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تراوح بين الإرهاب ومحاولة القتل وغسيل الأموال.

وتم رفع معظم القضايا التي يصفها خان بأنها “صورية” بعد الإطاحة به.