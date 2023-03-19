بينها دولتان عربيتان.. ما الدول الأكثر تلوثًا في العالم لعام 2022؟

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احتلت دولتان عربيتان المركزين الثاني والرابع في قائمة أعلى دول العالم تلوثًا خلال عام 2022، وذلك وفقًا لدراسة شملت 131 دولة وإقليمًا.

العراق والبحرين

وحل العراق والبحرين في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثًا لعام 2022، وفقًا لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء.

وشملت الدراسة بيانات من أكثر من 30 ألف محطة لمراقبة جودة الهواء في أكثر من سبعة آلاف موقع موزعة على 131 دولة وإقليمًا، وفق الدراسة التي نشرت الثلاثاء.

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أعلى نسبة تلوث في العالم

وسجلت تشاد، تلوثًا بنسبة 89.7 ميكروجرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم..

وأكثر بـ17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ2.5 جزيء في المتر المكعب.

وحل العراق ثانيًا بـ80.1 ميكروجرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروجرام، والبحرين بـ66.6 ميكروجرام وبنغلاديش بـ65.8 ميكروجرام.

ارتفاع معدلات التلوث بالعراق

وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021، وكذلك أظهرت البحرين ارتفاعًا كبيرًا من 49.8 في عام 2021.

وفي عام 2020 كان العراق عاشرًا في قائمة أعلى الدول تلوثًا بـ39.6 ميكروجرام، وفقًا لموقع World Population Review.

ويبلغ عدد سكان العراق حاليًا نحو 43 مليون شخص، وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيستمر بالتزايد متجاوزًا 100 مليون شخص بحلول نهاية عام 2085، بمعدل 2.32٪ سنويًا، مضيفًا أقل بقليل من مليون شخص كل عام.

كما أن البلاد تعاني من التصحر الشديد ونقص الغطاء النباتي ونقص المياه، بالإضافة إلى تزايد اعتمادها على المولدات الأهلية لتوليد الطاقة.

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مولدات الكهرباء تعمل بالديزل

وأعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء الماضي، وجود نحو 49 ألف مولدة كهربائية للقطاع الخاص في البلاد.

وتعمل هذه المولدات عادة بوقود الديزل، وتنتج كل منها كميات ضخمة من الدخان إلى الجو، يضاف إليه دخان السيارات ودخان الآبار النفطية التي تقوم بحرق كميات هائلة من الغاز كل عام.

واستوفت ستة بلدان إرشادات منظمة الصحة العالمية، هي أستراليا، وإستونيا، وفنلندا، وغرينادا، وأيسلندا، ونيوزيلندا.

وتقول الدراسة إن منطقة وسط وجنوب آسيا كانت موطنًا لثمانية من مدن العالم العشر التي تعاني من أسوأ تلوث للهواء.

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المنطقة الحضرية الأكثر تلوثًا

ولاهور الهندية هي المنطقة الحضرية الأكثر تلوثا في عام 2022، ارتفاعًا من المرتبة 15 في عام 2021.

كما أن تشيلي هي موطن لثمانية من أكبر 15 مدينة تلوثًا.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية موطنًا لـ 10 من أكثر 15 مدينة تلوثًا في الولايات المتحدة.

بينما اعتبرت لاس فيغاس أنظف مدينة رئيسة في الولايات المتحدة

وتنقل الدراسة عن ايدان فارو، عالم جودة الهواء في منظمة غرينبيس، إن “الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم لا يعرفون أنهم يتنفسون هواء ملوثًا”.

وأضاف “عندما يكون الرصد غير مكتمل أو غير متكافئ، يمكن ترك المجتمعات الضعيفة بدون بيانات للعمل عليها”.