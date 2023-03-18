السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة: تقليل استخدام وسائل التواصل 15 دقيقة يومياً يعزز الصحة والمناعة
إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “حافلات الرياض”
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور إلى 12 قتيلاً
شملت أمراء ووزراء سابقين.. صدور قرارات قضائية بإلغاء صكوك على بحر جدة بشكل عاجل
بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على طريق القصيم الرياض السريع
مختص يكشف مفاجأة بشأن تقليل أيام العمل في دول مجاورة

الرئيسية

 /

محليات

 /

عاجل.. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

عاجل.. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

عاجل.. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
٠١:١٤:٥٩ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 27 شعبان 1444 هجرية، الموافق 19 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:21، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:15 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 27 شعبان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأحد

موعد أذان الفجر

مكة – 5:10

المدينة – 5:09

الرياض – 4:41

موعد أذان الظهر

مكة – 12:29

المدينة – 12:30

الرياض – 12:02

موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:56

الرياض – 3:28

موعد أذان المغرب

مكة – 6:32

المدينة – 6:33

الرياض – 6:04

موعد أذان العشاء

مكة – 8:02

المدينة – 8:03

الرياض – 7:34

اقرأ أيضاً:

حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«منشآت» تطلق قاعدة بيانات لـ200 داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«منشآت» تطلق قاعدة بيانات لـ200 داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

٠٥:٥٠ م، الخميس، ١٥ مارس ٢٠١٨
الدمام.. إغلاق «مخبز» احترازيًّا بعد تسمم 5 أفراد

الدمام.. إغلاق «مخبز» احترازيًّا بعد تسمم 5 أفراد

٠٣:٥٥ م، السبت، ٣٠ يوليو ٢٠١٦
إغلاق متنزه في عسير يعد مأكولاته وسط الحشرات والقوارض

إغلاق متنزه في عسير يعد مأكولاته وسط الحشرات والقوارض

٠٧:١٠ م، الثلاثاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٢
مواطن يوثق ماذا حدث لمنزله «فيلا كرتون» بعد عام من الشراء (فيديو)

مواطن يوثق ماذا حدث لمنزله «فيلا كرتون» بعد عام من الشراء (فيديو)

١٠:١٣ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *