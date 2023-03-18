عاجل.. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 27 شعبان 1444 هجرية، الموافق 19 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:21، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:15 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 27 شعبان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:10

المدينة – 5:09

الرياض – 4:41

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:29

المدينة – 12:30

الرياض – 12:02

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:56

الرياض – 3:28

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:32

المدينة – 6:33

الرياض – 6:04

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:02

المدينة – 8:03

الرياض – 7:34

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