عاجل.. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 27 شعبان 1444 هجرية، الموافق 19 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:21، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:15 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 27 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:10
المدينة – 5:09
الرياض – 4:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:29
المدينة – 12:30
الرياض – 12:02
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:32
المدينة – 6:33
الرياض – 6:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:02
المدينة – 8:03
الرياض – 7:34
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