الأمم المتحدة: تمديد مبادرة “الحبوب” بين روسيا وأوكرانيا 60 يومًا

تواصل- وكالات:

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد “مبادرة حبوب البحر الأسود”، فيما دعت الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ الصفقة بشكل كامل.

انتهاء المدة الثانية للاتفاق

وفي يوم السبت 18 مارس، انتهت المدة الثانية للاتفاق الرباعي بين (روسيا – تركيا – أوكرانيا – الأمم المتحدة)، أو ما يسمى بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الجمعة، أن موسكو تمدد اتفاق الحبوب 60 يوما، قبل ذلك، تم تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

حبوب وأسمدة

وقال دوجاريك: “تم تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، الموقعة في اسطنبول في 22 يوليو 2022. تسمح المبادرة بتعزيز الشحن الآمن لتصدير الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة ذات الصلة، بما في ذلك الأمونيا، من بعض (سابقا). الموانئ البحرية في أوكرانيا”.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة ملتزمة بجزئي الاتفاقية وتدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذها بالكامل، وفي الوقت نفسه، لم يذكر إلى متى تم تمديد الصفقة.

التمديد 60 يومًا

الاتفاق، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، يشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه تم تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما حتى 18 مارس، دون اعتراض أي من الأطراف.

ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موافقة الجانب الروسي على تمديد “مبادرة حبوب البحر الأسود” لمدة 60 يوما فقط.

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة حول تمديد اتفاقية الحبوب