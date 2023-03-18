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مجدداً.. بركان ميرابي بإندونيسيا يقذف حممًا منصهرة
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مجدداً.. بركان ميرابي بإندونيسيا يقذف حممًا منصهرة

مجدداً.. بركان ميرابي بإندونيسيا يقذف حممًا منصهرة

مجدداً.. بركان ميرابي بإندونيسيا يقذف حممًا منصهرة
٠٩:٥١:٣٨ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور من مرصد بركان ميرابي، تدفق الحمم البركانية من فوهة البركان وعمودًا كبيرًا من الدخان الأسود يرتفع حتى 1300 متر من قمته خلال الليل، فيما واصل ميرابي، اليوم السبت، نفث الرماد الساخن مع ظهور الحمم المنصهرة.

المرحلة الأكثر نشاطا

من جانبها، أصدرت الوكالة الوطنية للبراكين، بيانا، حذرت خلاله السكان من التعرض للرماد البركاني المتساقط وتدفقات الحمم البركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب فوهة البركان.

وقدر علماء البراكين الأسبوع الماضي أن البركان يمر بالمرحلة الأكثر نشاطًا منذ العام 2021، حسب “الإمارات اليوم”.

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إجلاء الآلاف

وثار ميرابي، الأسبوع الماضي، نافثًا مواد بركانية حتى ارتفاع 3 آلاف متر فوق قمته، وتضررت ثماني قرى على الأقل جراء الرماد.

ووضع ميرابي في ثاني أعلى مستوى تأهب منذ العام 2020 بسبب النشاط البركاني المتزايد، وأنشأت السلطات منطقة محظورة حتى مسافة 7 كيلومترات من القمة.

وكان  آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا الوكالة الوطنية للبراكين بركان ميرابي ثوران بركان في إندونيسيا

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