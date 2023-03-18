هواوي تلجأ إلى بدائل صينية لتجاوز الحظر الأمريكي

تواصل – فريق التحرير:

لجأت شركة هواوي الصينية العملاقة، إلى استبدال أكثر من 13 ألف مكون في منتجاتها، والتي تأثرت بالعقوبات التجارية الأمريكية، ببدائل صينية محلية، وأعادت تصميم 4 آلاف من لوحات الدوائر الكهربائية لمنتجاتها.

نظام جديد في هواوي

ومن جانبه، أوضح مؤسس “HUAWEI”، رن تشانج فاي، أن الشركة عملت على بناء نظامها لتخطيط موارد المؤسسة، والذي أطلقت عليه اسم ميتا إي.آر.بي الذي من المقرر إطلاقه في أبريل المقبل وسيساعد في إدارة مهام الأعمال الأساسية.

وتابع فاي أن النظام الجديد يشمل التمويل وسلسلة التوريد وعمليات التصنيع، منوها في الوقت نفسه عن استقرار إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية، حسب “CNBC”.

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هواوي تنتعش وزيادة في الإيرادات رغم العقوبات

التكنولوجيا الأمريكية

وتعتبر هواوي الصينية موردا رئيسا للمعدات المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس، كما أنها منذ 2019 هدف لحزم متعاقبة من قيود التصدير الأمريكية.

وحالت هذه القيود بين HUAWEI وكل من الرقائق التي تنتجها الشركات الأمريكية والوسائل التكنولوجية التي تساعدها في تصميم رقائقها الخاصة وتصنيعها من قبل شركاء لها، كما حظرت إدارة بايدن العام الماضي بيع معدات HUAWEI الجديدة في أمريكا.