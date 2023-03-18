حقيقة تقديم صرف معاش مارس للمتقاعدين بمناسبة شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يطرح البعض تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة تقديم صرف معاش شهر مارس لأنظمة التقاعد، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال أحد المستفيدين في سؤال وجهه لـ “التأمينات الاجتماعية” عبر موقع “تويتر”، :” لماذا لا يتم تقديم صرف معاش شهر مارس أنظمة للمتقاعدين لأجل شراء مستلزمات شهر رمضان، حيث أكثر المتقاعدين لم يبادر بشراء مستلزمات الشهر الكريم”.

توضيح التأمينات الاجتماعية

من جانبه تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية مع السؤال ورد موضحًا أنه :” يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي فإذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد”.

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وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كشفت أن دعم “ساند” من الممكن أن يقف تلقائيًا عند إكمال 12 دفعة شهريًا.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن دعم ساند يقف أيضًا إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

* صرف “ساند” ومعاشات التقاعد

في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف ساند ومعاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التامينات مسبقًا بتاريخ 1/3/2023،

* شروط صرف معاش التقاعد

وحسب موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

* شروط استحقاق صرف الأسرة للمعاش

وأضافت مؤسسة التأمينات أن أفراد العائلة يكونون مستحقين للمعاش في الحالات الآتية:

1 – عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

2 – عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

3 – عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو مدة 60 شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ 120 شهرًا.

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