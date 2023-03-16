بدءًا من اليوم.. مزايا جديدة في نظام التشغيل ios

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أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن مزايا جديدة في نظام التشغيل الخاص بهواتف الىيفون الـ ios.

مزايا في ios

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “بدءا من اليوم على نظام التشغيل iOS سترى الآن إجمالي عدد المرات التي تم فيها وضع إشارة مرجعية على التغريدة على تفاصيل التغريدة.

وتابع سالم الحربي: “أي شخص يقوم بعمل تفضيل لتغريدتك سوف يظهر هناك عدد بجوار لايك ومشاهدة التغريدة.

تفضيل التغريدات

وأضاف الحربي:”يكون التفضيل عدد فقط لن يعرف من فضلت تغريدته اسم حسابك للحفاظ على خصوصيتك”.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي، من تطبيق يستهدف حسابات وبيانات المستخدمين، خاصة لمستخدمي هواتف أندرويد.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مهم لكل من يستخدمون اندرويد لو محمل التطبيق SHEIN-Fashion Shopping Online احذفه حالاً”.

تطبيق يستهدف البيانات

وأضاف أن التطبيق المذكور وصل 100 مليون تنزيل وهو تطبيق تسوق للملابس.

وتابع الحربي “التطبيق يرسل بياناتك إلى خودام مجهولة المصدر وربما يصل الى بيانات جهازك”.

ولفت سالم الحربي “إجراء الأمان هو حذف التطبيق فورا وتدعيم الجهاز بمقام للفيروسات”.

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