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“هدية” تُجهّز أساور مجانية لأطفال المعتمرين والمصلين في رمضان
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“هدية” تُجهّز أساور مجانية لأطفال المعتمرين والمصلين في رمضان

“هدية” تُجهّز أساور مجانية لأطفال المعتمرين والمصلين في رمضان

“هدية” تُجهّز أساور مجانية لأطفال المعتمرين والمصلين في رمضان
١١:١٠:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، أنها جهزت مبادرة نوعية وإبداعية والمتمثلة في “أساور الأطفال” الهادفة إلى العناية بأطفال المعتمرين والمصلين.

توزيع الأساور المجانية على الأطفال فور زيارتهم

وأوضحت أنه سيتم توزيع الأساور المجانية على الأطفال فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين؛ وذلك للحد من ضياع الأطفال، والتي تطبع بواسطة أجهزة مخصصة لطباعة الأساور.

وأضافت أنه يُكتب على الأساور اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بذوي الطفل وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد، باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الأسورة.

حضانة متخصصة في رعاية الأطفال

وأضافت أن هذه المبادرة انطلقت من تحت أحد أهم مشاريع الجمعية “مركز رعاية الأطفال التائهين”.

وهو عبارة عن حضانة متخصصة في رعاية الأطفال، والتي تعمل على احتضان الطفل التائه والعناية به ورعايته، حتى يعود إلى ذويه سالمًا معافًا بإذن الله.

كما يعمل فيه متخصصات في رياض الأطفال يديرون حضانة التائهين من الأطفال، بالتعاون مع قوة أمن الحج والعمرة في الشقين الرجال والنساء.

وأشارت إلى أن مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين، مفتوحة دوما لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الإبداعية..

وذلك بالدور الرابع بالمكتب الرئيس بشركة مكة للإنشاء والتعمير، وفي مكتب الجمعية بالدور الأرضي بوقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

كما تستقبل الراغبين في مركز رعاية الأطفال التائهين التابع للجمعية تحت مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
أساور الأطفال أطفال المعتمرين الحرم جمعية هدية الحاج والمعتمر رمضان هدية

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