“وجعل بينكم مودة ورحمة”.. يتبرع بكليته لإنقاذ حياة زوجته في عاصمة عربية

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في جراحة ناجحة استغرقت 8 ساعات، أجرى الفريق الطبي متعدد التخصصات في أبوظبي عملية زراعة كلى لسيدة ثلاثينية.

تبرع الزوج:

وفي لفتة صادقة تعكس مدى محبته لزوجته قام زوج المريضة البالغ من العمر 38 عاماً، بالتبرع بكليته لإنقاذ حياتها.

وعانت المريضة وهي أم لطفلين، من مرض الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، حيث كان يتوجب عليها الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي لثلاث مرات أسبوعيا كي تبقى على قيد الحياة.

وبحث الزوجان عن خيارات أخرى للعلاج، حيث كانت زراعة الكلى هي الحل البدي، وفق نصيحة الأطباء.

وعند عدم وجود متبرع مطابق من أسرة المريضة، تقدم الزوج لإجراء فحوصات التطابق وبتوفيق من الله، وجد أنه مناسب تمامًا وبدون أي تردد وافق على التبرع بإحدى كليتيه.

إجراء العملية:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إماراتية، فقد تم استئصال الكلية اليمنى للمتبرع عبر المنظار.

فيما استغرقت العملية أكثر من 8 ساعات، حيث كانت جراحة الاستئصال معقدة بسبب قصر طول الأوعية الدموية في الكلى اليمنى مقارنة بالكلية اليسرى.

كما تم إجراء الجراحة باستخدام طريقة طفيفة التوغل بالمنظار باستخدام كاميرا بتقنية ثلاثية الأبعاد التي تضمن للمرضى سرعة التعافي.

وأعربت الزوجة عن سعادتها ,وأنها ممتنة لزوجها الذي غير حياتها للأفضل وأنهى معاناتها.

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