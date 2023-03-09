الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“وجعل بينكم مودة ورحمة”.. يتبرع بكليته لإنقاذ حياة زوجته في عاصمة عربية
استعداداً للفصل الدراسي الثالث.. “تعليم جدة” تستقبل طلبات المدارس لتقديم 4 خدمات
أهم 10.. الداخلية تطبق حكم الشرع على متهمين وتوضيح هام من حساب المواطن
في اليوم العالمى للكلى.. تعرف على أهمية شرب المياه يومياً
ضبط فهد وذئب عربي بحوزة مواطن
بريطانيا: دول مجلس التعاون أول المستفيدين من تصاريح السفر الإلكتروني

الرئيسية

 /

منوعات

 /

“وجعل بينكم مودة ورحمة”.. يتبرع بكليته لإنقاذ حياة زوجته في عاصمة عربية

“وجعل بينكم مودة ورحمة”.. يتبرع بكليته لإنقاذ حياة زوجته في عاصمة عربية

“وجعل بينكم مودة ورحمة”.. يتبرع بكليته لإنقاذ حياة زوجته في عاصمة عربية
١١:٢١:٤٦ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

في جراحة ناجحة استغرقت 8 ساعات، أجرى الفريق الطبي متعدد التخصصات في أبوظبي عملية زراعة كلى لسيدة ثلاثينية.

تبرع الزوج:

وفي لفتة صادقة تعكس مدى محبته لزوجته قام زوج المريضة البالغ من العمر 38 عاماً، بالتبرع بكليته لإنقاذ حياتها.

وعانت المريضة وهي أم لطفلين، من مرض الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، حيث كان يتوجب عليها الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي لثلاث مرات أسبوعيا كي تبقى على قيد الحياة.

وبحث الزوجان عن خيارات أخرى للعلاج، حيث كانت زراعة الكلى هي الحل البدي، وفق نصيحة الأطباء.

وعند عدم وجود متبرع مطابق من أسرة المريضة، تقدم الزوج لإجراء فحوصات التطابق وبتوفيق من الله، وجد أنه مناسب تمامًا وبدون أي تردد وافق على التبرع بإحدى كليتيه.

إجراء العملية:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إماراتية، فقد تم استئصال الكلية اليمنى للمتبرع عبر المنظار.

فيما استغرقت العملية أكثر من 8 ساعات، حيث كانت جراحة الاستئصال معقدة بسبب قصر طول الأوعية الدموية في الكلى اليمنى مقارنة بالكلية اليسرى.

كما تم إجراء الجراحة باستخدام طريقة طفيفة التوغل بالمنظار باستخدام كاميرا بتقنية ثلاثية الأبعاد التي تضمن للمرضى سرعة التعافي.

وأعربت الزوجة عن سعادتها ,وأنها ممتنة لزوجها الذي غير حياتها للأفضل وأنهى معاناتها.

اقرأ أيضا

“جسد واحد”.. يتبرعون بسياراتهم وأبقارهم لمنكوبي الزلزال المدمر

الكلمات الدلالية:
أبوظبي زوج يتبرع بكليته عملية زراعة كلى فشل كلوي

مواد ذات صلة

المزيد
خبراء: الألوان المستخدمة للرسم على وجوه الأطفال تضر بصحتهم

خبراء: الألوان المستخدمة للرسم على وجوه الأطفال تضر بصحتهم

٠٩:٢٥ م، الأثنين، ٠٣ مارس ٢٠١٤
مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر “طبق كشري” في العالم

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر “طبق كشري” في العالم

٠٨:٥٨ م، الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٤
أطفال يروّعون فندقاً بأكمله.. هذا ما فعلوه (فيديو)

أطفال يروّعون فندقاً بأكمله.. هذا ما فعلوه (فيديو)

٠٢:٢٩ م، الأحد، ١٩ نوفمبر ٢٠١٧
المذيع «عبد الله الغنمي» يكتب وصيته على الهواء عبر «ناجز»

المذيع «عبد الله الغنمي» يكتب وصيته على الهواء عبر «ناجز»

١٠:١٨ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *