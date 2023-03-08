اليمن.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 16 في غرق قارب

تواصل – فريق التحرير:

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، فيما لازال 16 في عداد المفقودين، إثر غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع “26 سبتمبر” (الناطق باسم مليشيات الحوثي الإرهابية المسيطرة على معظم محافظة الحديدة) عن مصدر في شرطة المحافظة.

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مصرع 7 أخاص في غرق قارب

وقال المصدر، أمس الثلاثاء، إنه “تم العثور على جثث 7 أشخاص من أصل 23 إثر غرق قاربهم في جزيرة كمران جنوبي محافظة الحديدة على البحر الأحمر”.

وأضاف أن “16 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “الأشخاص على متن القارب كانوا قادمين من منطقة الخوبة بالحديدة لحضور حفلة زفاف في جزيرة كمران، ويتم حاليًا التحقيق في أسباب الحادث”.

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ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ومن جهة أخرى، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس الثلاثاء، مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

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استمرار دعم المملكة

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.

ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.