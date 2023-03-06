إيران.. حكم بإنهاء حياة 6 أعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن النظام القضائي حكم، اليوم الاثنين، بإعدام 6 أعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد وقّعت عدد من الناشطات في إيران وثيقة تطالب من الجميع والعمال والطلاب، سرعة الانضمام إلى الاحتجاج والدفاع عن حقوق الشباب والأطفال.

قطع المياه عن 200 أسرة في بلوشتسان

ووفقًا لتقرير حملة نشطاء البلوش في إيران، قطعت دائرة المياه والصرف الصحي في “كنارك”، جنوبي البلاد، إمدادات المياه عن 200 أسرة في حي ناصر آباد، لتعويض نقص المياه في قواعد القوات البحرية والجيش.

واحتجاجًا على الهجمات الكيماوية على مدارس التلميذات في إيران، دعت مجموعة من الناشطات للتظاهر في الشوارع في يوم المرأة العالمي في 8 مارس.

بيان لـ 420 ناشطًا سياسيًا ضد تسمم الطالبات

فيما أصدر420 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، بيانًا أكدوا فيه أن عدم مواجهة تسمم الطالبات “يثير مخاوف من عدم وجود قدرة على مواجهة هذه القضية، أو أن يكون المتورطون والمخططون لهذا الحادث المؤسف يتمتعون بمكانة خاصة في النظام ولهذا السبب، لم يتم تحديد هوياتهم أو اعتقالهم حتى الآن.

تهديد الطواقم الطبية في المستشفيات

كما تعمدت عناصر الأمن الإيراني بعدم السماح للعائلات بالاطلاع على نتائج اختبارات تسمم التلميذات، حيث تم تهديد الطاقم الطبي في المستشفيات بأنه في حالة تسريب أي تفاصيل، فإن الطاقم الطبي سيتعرض للمساءلة.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي: إنه ليس لدى النظام الإيراني أي فكرة لإيجاد طريقة لتحسين الاقتصاد ومعيشة الإيرانيين، فقط من خلال الإطاحة بنظام الإيراني، وأنه يمكن للوطنيين من المتظاهرين إعادة قطار إيران إلى مسار التنمية المستدامة وتحسين الرفاهية العامة.

اقرأ أيضًا:

ولي عهد شاه إيران: يجب إسقاط نظام الملالي.. الدولة تنهار

وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس

عقوبات على 12 مسؤولا في الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية

انهيار الاقتصاد الإيراني بسبب الاحتجاجات.. كيلو اللحم يصل 5 ملايين ريال