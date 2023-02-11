مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد مشروع تعديل نظام التقاعد

تواصل- وكالات

خرج مئات آلاف الأشخاص في عموم مدن فرنسا السبت في يوم رابع من الاحتجاجات والمظاهرات ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد.

أهم بنوده

ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما. وعلى الرغم من تراجع المشاركة في احتجاجات اليوم الثالث 6 فبراير، تأمل النقابات الاستمرار في التظاهر وحشد الجماهير اللازمة لمواجهة تمرير هذا القانون.

فيما دعا الرئيس الفرنسي المحتجين إلى مواصلة التحلي “بروح المسؤولية وعدم تعطيل حياة بقية البلاد”.

المرة الرابعة في أقل من شهر

للمرة الرابعة في أقل من شهر، خرج الفرنسيون في مسيرات احتجاجية استجابة للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يتمتع بشعبية ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، وانتهز الأخير الفرصة داعيا إلى التحلي “بروح المسؤولية” ومثيرا لغضب النقابات.

مشاركة كبيرة

وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي نظم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في المظاهرات.

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