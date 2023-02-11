صورة أبكت مواقع التواصل.. أم تنام بجوار جثمان ابنها المتوفي في زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير:

انتشرت صورة مؤثرة أبكت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تحمله وتجسده من حجم الأسى والأضرار التي خلفها زلزال تركيا المدمر.

الأم وجثمان الابن:

وبحسب ما تناقلته حسابات لنشطاء ومدونين سوريين فقد انتشرت صورة المشهد الأخير- كما وصفت- لامرأة سورية تنام جانب جثمان ابنها المتوفي في أنطاكية بولاية هاتاي.

أب وجثمان ابنه:

وقبل يومين انتشرت صورة مبكية لأب تركي يحمل جثمان ابنته لفترة طويلة دون أن يضعه على الأرض رغم شدة برودة الجو، عقب انتشالها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

وكانت وكالة أنباء “إي. بي. إيه” نشرت صورة لرجل تركي يحمل جثمان ابنته المتوفاة جراء الزلزال المدمر.

وظهر الأب المكلوم يحتضن جثمان ابنته الملفوف بوشاح ثقيل، وكأنه يمنحها الدفء الأبوي في ظل طقس شديد البرودة يعوق عمليات الإنقاذ، رافضاً أن يكون الجثمان ملقى على الأرض.

ضحايا الزلزال:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 20665 شخصًا، وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ، إن وفيات كارثة الزلزال ارتفعت إلى 20665 شخصًا، والإصابات إلى 80088 شخصًا، مضيفًا أنه تم نقل 20000 مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

الجدير بالذكر أن الزلزال صنف حاليًا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م .

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