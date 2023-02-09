نسمع عنه كثيرا.. ما هو مقياس ريختر وسبب ارتباطه بالزلازل؟

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عند سماع أي خبر عن حدوث زلزال في أي منطقة حول العالم، يتم الإعلان الرسمي من جهة مراكز الرصد أن الزلزال كان على مقياس ريختر.

ما هو مقياس ريختر ؟

وقبل يومين استيقظ العالم على خبر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا، متسائلين عن ما هو مقياس ريختر ولماذا يرتبط اسمه دومًا بالزلازل وعند كل مرة تقع فيها هزة أرضية.

نظام رقمي يسجل شدة الهزات الأرضية

وحسب “اندبندنت” فإن ريختر هو نظام رقمي يسجل شدة الهزات الأرضية باستخدام المعلومات التي يعطيها جهاز يسمى مرسمة الزلازل، وهو جهاز يسجل حركة الأرض الناتجة من هزة أرضية.

“ريختر” هو أحد أدق مقاييس الزلازل في العالم

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن خبراء، أن مقياس “ريختر” هو أحد أدق مقاييس الزلازل في العالم وأكثرها كفاءة، مشيرة إلى أنه ينسب ” إلى العالم الأمرسكي تشارليز فرانسيس ريختر من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الذي اخترعه عام 1935 وطوره من خلال الأنماط التي اكتشفها من دراسته لأكثر من 200 زلزال سنويًا.

كيفية عمل مقياس “ريختر”؟

ووفق علماء الطقس ورصد الزلازل، فإن مقياس “ريختر” يقوم على نظام رقمي لوغاريتمي، ويعتمد في تحديد قوة الزلازل على الجانب الكمي وعلى مقدار الطاقة المنبعثة من مركز الزلزال، وقد أخذ عليه عدم تفريقه بدقة بين الزلازل المتقاربة.

المقياس يتدرج من درجة واحدة إلى عشر

وكشف العلماء، أن المقياس يتدرج من درجة واحدة إلى عشر درجات من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك فهو عبارة عن سلم مفتوح، على رغم أنه لم تسجل عشر درجات على هذا المقياس في تاريخ الزلازل.

ريختر يقيس قوة الزلزال ولا يقيس شعور الإنسان

وعلى حسابه في “تويتر”، أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند ،أن مقياس ريختر يقيس قوة الزلزال عند مركزه وبؤرته ولا يقيس شعور الإنسان أو حجم الدمار بسبب الزلزال.

العوامل التي تحدد الشعور بالزلزال

وأضاف أن الشعور بالزلزال من قِبل الإنسان، أو قياس حجم الدمار بسبب الزلزال يلزم الأخذ بأربعة عوامل، بمجموعها ينتج عنها مدى الشعور بالزلزال، أو ما يُسمى بشدة الزلزال “حجم الزلزال” وهي:

1- درجة الزلزال بمقياس ريختر “قوة الزلزال”.

2- عمق بؤرة الزلزل.

3 – مسافة موقعك عن بؤرة الزلزال، وعن المركز السطحي للزلزال وهي نقطة تعلو مباشرة بؤرة الزلزال.

4 – ويمكن إضافة الوسيط الناقل لموجات الزلزال وأعني به نوع الصخور.

5 – وقيمة العوامل الـ4 السالفة تحدد الشعور بالزلزال.

ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16,400 قتيل

يأتي هذا في الوقت الذي ضرب فيه زلزال كبير بقوة 7.7 درجات بمقياس ريختر، دولتي تركيا وسوريا، وكان مركزه يقع بالقرب من كهرمان مرعش ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية على عمق 10 كيلومترات، وخلف أكثر من 16,400 قتيل، وإصابة أكثر من 63,000 في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

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