كالعادة.. مدارس تحفيظ القرآن تتصدر المركز الأول بالمملكة في اختبارات القدرات العامة

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واصلت مدارس تحفيظ القرآن الكريم تصدرها المراكز الأولى في اختبارات القدرات العامة بالمملكة، وآخرها مدرسة ثانوية تحفيظ القرآن بالحلوة، بحوطة بني تميم.

اختبار التحصيلي النظري

وحققت مدرسة ثانوية تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالحلوة، التابعة لمحافظة حوطة بني تميم، المركز الأول على مستوى المملكة، في اختبار القدرات العامة التحصيلي النظري.

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تهنئة رسمية وعبر “تويتر”

وتقدم مدير تعليم حوطة بني تميم والحريق ومنسوبي الإدارة، بالتهنئة لمنسوبات مدرسة ثانوية تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالحلوة.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقدموا التهنئة للمدرسة، وذكر مغرد: “دائما مدارس تحفيظ القرآن الكريم تحظى بالمركز الأول بنين وبنات، وهذه مدرسةتحفيظ القرآن الكريم للبنات بمركز الحلوةبحوطةبني تميم تحصل على المركز الأول على مستوى المملكةفي اختبارات القدرات العامة(التحصيلي النظري)”.

وتابع: “هنيئاً لإدارة المدرسة ومعلماتها وطالباتها وأولياء أمورهن بهذا الإنجاز”.

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على مستوى المملكة

وفي عام 2019، تصدرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، المراكز الأولى في نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي، التي أعلنها المركز الوطني للقياس، لتحافظ على تفوقها وتصدرها قائمة العشر الأوائل على مستوى مدارس المملكة، للعام 1441هـ.

10 مدارس

و‏‫أعلن المركز الوطني للقياس عن ترتيب مدارس المملكة في اختبارات القدرات والتحصيلي، حيث أظهر موقع قياس أن الـ10 مدارس الأولى المتصدرة في الاختبار التحصيلي (نظري) مدارس البنين و البنات لتحفيظ القرآن الكريم.

فيما تأتي المدارس الأولى المتصدرة في اختبار القدرات (نظري) مدارس البنين و البنات لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة للمعهد العلمي بالدرعية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود.