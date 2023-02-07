“الخوذ البيضاء” تعلن شمال غرب سوريا منطقة منكوبة وتناشد العالم بالتدخل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الدفاع المدني السوري، المعروف باسم “الخوذ البيضاء”، في بيان لها، صدر أمس الإثنين أن شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة”.

تغطية الاحتياجات الضرورية

وجاء في البيان: “ندعو كافة السلطات المحلية والقوى المدنية لتعبئة كوادرها، ونوصي كافة المنظمات الإنسانية والصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفق نظام التكافؤ وتوزيعها الجغرافي لضمان تغطية الاحتياجات الضرورية. بقدر المستطاع”، حسب “CNN”.

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مساعدة عاجلة

واليوم، ناشدت “الخوذ البيضاء”، الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية، مساعدة منكوبي الزلزال بشكل عاجل، مشددة على أن “الوقت بدأ ينفد ومئات العائلات ما تزال عالقة تحت الأنقاض”، حسب وكالات أنباء.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى استمرار عمليات البحث منذ أكثر من 29 ساعة وسط صعوبات كبيرة واستمرار الهزات الارتدادية، موضحة أن “حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفعت لأكثر من 790 حالة وفاة وأكثر من 2200 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض”.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه: “كارثي ومئات العالقين محاصرون تحت الأنقاض، وتعمل فرقنا بكل طاقتها بشكل متواصل بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، لكن الكارثة وعدد الأبنية المنهارة كبير والوقت بدأ ينفد لإنقاذ العالقين”.