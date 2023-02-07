الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
SAIC الصينية تزيح الستار عن أحدث سياراتها بمميزات حصرية
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SAIC الصينية تزيح الستار عن أحدث سياراتها بمميزات حصرية

SAIC الصينية تزيح الستار عن أحدث سياراتها بمميزات حصرية

SAIC الصينية تزيح الستار عن أحدث سياراتها بمميزات حصرية
٠٤:٢٨:٤٧ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت  شركة SAIC الصينية عن طرح مركبتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها ستكون منافسا قويا لسيارات مرسيدس الكهربائية الحديثة.

مواصفات حصرية

وتأتي السيارة الجديدة بمميزات حصرية منها ما يلي:

  • هيكل ليفتباك انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 5 أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 149 سم، والمسافة بين محري العجلات فيه 300 سم تقريبا.

  • التصميم المميز جدا للمصابيح الأمامية والخلفية، والسقف البانورامي الكبير الذي أتى بمساحة مترين مربعين تقريبا
  • أقراص العجلات الأنيقة التي جاءت بمقاس 19 و20 بوصة
  • شكل الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهرا رياضيا.
  • حصلت السيارة من الداخل على أفضل التقنيات ومعايير الرفاهية
  • جهّزت بواجهة قيادة تشبه واجهات سيارات مرسيدس الكهربائية القاخرة
  • زوّدت الواجهة بشاشة قبالة السائق، وشاشة AMOLED لمسية في منتصفها بمقاس 15.05بوصة تعمل مع تقنيات الواقع المعزز
  • كما تم تزويدها بشاشة لمسية قبالة مقعد الراكب الأمامي مقاسها 12.3 بوصة.
  • زوّدتها SAIC بأنظمة أمان متطورة كنظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة
  • نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر
  • أنظمة الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.
  • تعمل بمحركات كهربائية تولد عزما يعادل 544 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.7 ثانية
  • جهّزت ببطاريات تكفيها لقطع مسافة تزيد عن 600 كلم بالشحنة الواحدة.
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