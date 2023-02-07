ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يتجاوز 81 دولارًا

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف الإمدادات بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا أمس، ولازالت البلاد تعاني من توابعه، بحسب “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة، إلى 81.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.6 في المئة، إلى 74.54 دولار للبرميل.

وتوقفت العمليات في مرفأ النفط التركي في جيهان بعد زلزال قوي ضرب المنطقة. ويمكن للمرفأ تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام.

أسعار النفط أمس

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا في بداية التعاملات، بعد أن هبطت نحو 8% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

جاء هذا الهبوط بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسة على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو0.2 في المئة إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بزيادة 0.2 في المئة أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

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