عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2921 قتيلاً بتركيا و1440 بسوريا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات التركية سقوط أكثر من 2921 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

كما تم إنقاذ أكثر من 7000 شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال حتى الآن، فينا تم توزيع 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال على مراكز إيواء، وفقًا لـ”فرانس برس”.

1440 قتيلاً في سوريا

بينما أعلنت سوريا سقوط أكثر من 1440 قتيل، وآلاف المصابين، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوب تركيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

وكان النصيب الأكبر من التضرر بالزلازل والهزات لقرى ومدن في حلب وإدلب واللاذقية وحماة.

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أردوغان يعلن الحداد الوطني

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، حداداً وطنياً لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 2921 قتيلاً في تركيا و1444في سوريا.

وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

وعرض عدد كبير من الدول مساعدة أنقرة في إزالة آثار الزلزال.

تقديرات بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا

ومن جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة “فرانس برس”: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.

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زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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