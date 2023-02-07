يُعتقد أنهم من “داعش”.. فرار 20 سجينًا من سوريا بعد الزلزال المخيف

تواصل – فريق التحرير:

فرّ نحو 20 سجينًا من أحد السجون التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا، بعد الزلزال المخيف الذي ضرب المنطقة، وفقًا لفرانس برس.

1300 سجين

وقال مصدر مسؤول في سجن راجو: إن السجن يقع في بلدة راجو قرب الحدود التركية، ويحتجز فيه نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”.

وتابع المسؤول: “بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، وبدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام من السجن”.

فرار سجناء من داعش

وأضاف “هرب من السجن قرابة 20 شخصًا حسب تقديرات السجن الأولية، ويعتقد أنهم من سجناء تنظيم داعش”.

وقُتل نحو 1444 شخصًا أمس الاثنين في سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي كان مركزه في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلنته الحكومة السورية وهيئات إغاثة.

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم “داعش” في ديسمبر استهدف مجمعًا أمنيًا في الرقة، بهدف تحرير رفاقهم المتطرفين من سجن هناك.

وأدى الهجوم الفاشل وقتها إلى مقتل ستة من أفراد القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

4 مهام لفريق الولايات المتحدة للتعامل مع الخسائر التي سببها زلزال تركيا وسوريا

بعد زلزال تركيا.. 150 هزة أرضية بدولة عربية

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 1762 وأكثر من 12 ألف مصاب

شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا

عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)

مشهد لم تره من قبل.. زلزال سوريا الأقوى منذ ألف عام (فيديو)

شاهد.. مقابر جماعية لدفن ضحايا زلزال سوريا

“يخرج الحي من الميت”.. تلد طفلها وتفارق الحياة في زلزال سوريا (فيديو)