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4 مهام لفريق الولايات المتحدة للتعامل مع الخسائر التي سببها زلزال تركيا وسوريا

4 مهام لفريق الولايات المتحدة للتعامل مع الخسائر التي سببها زلزال تركيا وسوريا

4 مهام لفريق الولايات المتحدة للتعامل مع الخسائر التي سببها زلزال تركيا وسوريا
٠٥:٢٩:٤٦ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، نشر فريق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي خلّفها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأكدت المديرة باور في بيان، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في التعافي من الزلزال بأي طريقة ممكنة.

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4 مهام للفريق الأمريكي

وأضافت أن فريق الاستجابة ستكون له المهام الآتية:

1 – سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية وكذلك مع شركائنا في الميدان والوكالات الحكومية الأمريكية.

2 – يقوم بتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية.

3 – يعمل على توفير البحث والإنقاذ.

4 – التنسيق مع السلطات التركية والمنظمات الأخرى المستجيبة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

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“بايدن” يوجه بمساعدة تركيا وسوريا

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وجّه الرئيس الأمريكي بايدن، بتوجيه مساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا بالزلزال في تركيا وسوريا.

وقال البيت الأبيض في نبأ عاجل إن بايدن يوجه لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية للمناطق الأكثر تضررًا جراء الزلزال.

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نشاط زلزالي

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالى 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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