“لكل أجل كتاب”.. ناشط إعلامي نشر عن زلزال متوقع “صار اليوم من ضحاياه”

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر وفاة إعلامي سوري، نشر أخبارا سابقة عن توقعات بحدوث زلزال كبير.

نشر أخبارا منذ شهر

وكتب مغرد عبر “تويتر”: “عمار الأسود أحد الناشطين الإعلاميين في الشمال السوري، منذ شهر نشر عن زلزال متوقع في نفس المنطقة ولم يكن يدري بأنه سيكون أحد ضحاياه”.

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موعظة بليغة:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر من قلب الأحداث في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش فجر اليوم الإثنين.

عمار الأسود أحد الناشطين الإعلاميين في الشمال السوري، منذ شهر نشر عن زلزال متوقع في نفس المنطقة ولم يكن يدري بأنه سيكون أحد ضحاياه

رحمه الله وآنسه#زلزال_سوريا pic.twitter.com/ZuVEovW5W7 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 6, 2023

وظهر في المقطع شاب سوري يتحدث عن الأحداث التي تلت الزلزال والعبرة والعظة من قلب الأحداث الأليمة التي ألمت به وبأقرانه السوريين والأتراك في كهرمان مرعش.

وقال الشاب “الساعة 5 صباحاً ضرب الزلزال البلاد، لا نخاف من الموت الذي صار بكهرمان مرعش، ولكن ما يحز في قلبي، أننا كنا كلنا سواسية الذي كان يسكن القصور الآن يسكن الشارع، مثله مثلنا”.

نجاة طفل:

فيما كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.