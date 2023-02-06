دمار هائل.. فيديوهات توثق لحظات سقوط الأبنية جراء زلزال تركيا

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وثقت العديد من المقاطع المصورة، لحظات انهيار الأبنية والمنشآت في العديد من المدن التركية جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ووفقًا للمعهد الأمريكي للزلازل، فقد بلغت قوة الزلزال 7،9 درجات. ووصلت توابعه إلى الدول المحيطة بتركيا مثل سوريا والعراق ولبنان ومصر والأردن وقبرص.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، بلغت الوفيات 284 شخصًا والإصابات 2323 بتركيا، فيما أعلنت سوريا عن 237 وفاة و639 إصابة.

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وأظهرت مقاطع متداولة لحظة انهيار مبنى سكني في مدينة شانلي أورفا التركية.

تداولت مقاطع فيديو لحظة انهيار مبنى سكني في #شانلي_عرفة جراء #الزلزال القوي ضرب منطقة واسعة في #تركيا فجر اليوم. pic.twitter.com/Xa2LAd58KF — MEBO 🇦🇿 (@MEBOEMZ) February 6, 2023

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ورصدت كاميرا هاتف محمول لحظة انهيار مبنى في مدينة ديار بكر التركية.

زلزال تركيا.. لقطات توثق لحظة انهيار مبنى في ديار بكر رصدت كاميرا هاتف محمول لحظة انهيار مبنى في ولاية ديار بكر التركية، جراء الزلزال الضخم الذي ضرب جنوبي تركيا مخلفًا مئات الضحايا والجرحى. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 6, 2023

وأظهر مقطع لحظة انهيار مبنى سكني جراء الزلزال بمنطقة أضنة في تركيا.

لحظة انهيار مبنى سكني جراء الزلزال بمنطقة أضنة في تركيا pic.twitter.com/0ocsl7t1o4 — إذاعة النور (@alnourradio) February 6, 2023

كما وثق مقطع لحظة انهيار مبنى بحي الكلاسة بمدينة حلب السورية التي تأثرت بالزلزال.