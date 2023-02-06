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دمار هائل.. فيديوهات توثق لحظات سقوط الأبنية جراء زلزال تركيا
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دمار هائل.. فيديوهات توثق لحظات سقوط الأبنية جراء زلزال تركيا

دمار هائل.. فيديوهات توثق لحظات سقوط الأبنية جراء زلزال تركيا

دمار هائل.. فيديوهات توثق لحظات سقوط الأبنية جراء زلزال تركيا
١٢:٤٣:١٢ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت العديد من المقاطع المصورة، لحظات انهيار الأبنية والمنشآت في العديد من المدن التركية جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ووفقًا للمعهد الأمريكي للزلازل، فقد بلغت قوة الزلزال 7،9 درجات. ووصلت توابعه إلى الدول المحيطة بتركيا مثل سوريا والعراق ولبنان ومصر والأردن وقبرص.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، بلغت الوفيات 284 شخصًا والإصابات 2323 بتركيا، فيما أعلنت سوريا عن 237 وفاة و639 إصابة.

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وأظهرت مقاطع متداولة لحظة انهيار مبنى سكني في مدينة شانلي أورفا التركية.

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ورصدت كاميرا هاتف محمول لحظة انهيار مبنى في مدينة ديار بكر التركية.

وأظهر مقطع لحظة انهيار مبنى سكني جراء الزلزال بمنطقة أضنة في تركيا.

كما وثق مقطع لحظة انهيار مبنى بحي الكلاسة بمدينة حلب السورية التي تأثرت بالزلزال.

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