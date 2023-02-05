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يتابعه 13 مليون مسلم.. “تويتر” يغلق أكبر حساب لـ “المصحف” ويترك الحسابات المخلة
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يتابعه 13 مليون مسلم.. “تويتر” يغلق أكبر حساب لـ “المصحف” ويترك الحسابات المخلة

يتابعه 13 مليون مسلم.. “تويتر” يغلق أكبر حساب لـ “المصحف” ويترك الحسابات المخلة

يتابعه 13 مليون مسلم.. “تويتر” يغلق أكبر حساب لـ “المصحف” ويترك الحسابات المخلة
٠٧:٥٠:٤٢ م، الأحد، ١٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أقدم تطبيق تويتر على غلق حساب يحمل اسم “المصحف” والذي يهتم بنشر آيات من القرآن الكريم، حيث يعد أكبر حساب يحمل اسم المصحف ويتابعه 13 مليون مسلم.

وأثارت هذه الخطوة غضب الكثيرين، خاصة أن التطبيق يتغاضى عن الحسابات المخلة ويحجب الحسابات التي تنشر آيات قرآنية.

مغردون غاضبون

وعلق أحدهم بالقول :” متجاهلين الحسابات الإباحيه .. الحساب الشهير في تويتر #المصحف الذي ينشر على مدار اليوم آيات القران الكريم يتعرض للإغلاق بسبب بلاغات ومخالفة قوانين التطبيق !!”.

وقال آخر :” اتباع مشكك وطقتهم ملحدين مشكلتهم فقط بالاسلام وبقية الديانات ماعندهم خلاف معهم”، وعلق آخر :” ( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )”.
وعلق مغرد بالقول :” حسبي الله ونعم الوكيل.. حساب “المصحف” كله آيات مباركة. كيف يكون عليه بلاغات و مخالفات لقوانين التطبيق”.

وأضاف آخر :” صحيح منذ الصباح والحساب لا يظهر حتى الاعجابات التي وضعتها كلها اختفت.. دخلت خانت الاعجابات لدي فإذا بها فارغة”.

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الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم المسلمين المصحف الشريف تويتر

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